IL PALERMO CONTRO LA FIGC: "NOTA DENIGRATORIA"

30/08/2018

Il "Palermo calcio", attraverso una nota inviata dall'avvocato del club Francesco Pantaleone, annuncia che il club "sta gia' provvedendo alla presentazione di una nuova fideiussione entro i termini stabiliti, per assicurare la regolare iscrizione al campionato". La societa' di viale del Fante, pero', se la prende con la Federcalcio definendo "incomprensibile e denigratoria la specifica menzione effettuata dalla Federazione relativamente alla posizione dell'U.S. Citta' di Palermo, poiche' detta Societa' ha sin da subito ottemperato puntualmente alle rigide prescrizioni federali". Il club nel pomeriggio era stato inserito dalla Figc fra le societa' che avevano usufruito di una fideiussione rilasciata dalla Finworld e che per questo correvano il rischio di non essere in regola con l'iscrizione al campionato di B se non avessero presentato una nuova fideiussione dopo la cancellazione dall'albo delle societa' intermediarie della stessa Finworld. Il legale del Palermo calcio comunica che "la fideiussione nell'ambito delle procedure di ammissione al campionato di Serie B, a suo tempo presentata dalla societa', era stata regolarmente accettata dalla Federazione, che aveva appurato la validita' della garanzia rilasciata dalla Finworld SpA. Successivamente, la Federazione non ha piu' ritenuto la predetta Finworld soggetto legittimato ai sensi della normativa statale vigente ed ha chiesto alla societa' una nuova garanzia fideiussoria". Il club assicura che entro il 28 settembre, termine ultimo stabilito dalla Figc per presentare le nuove garanzie, presentera' una nuova fideiussione da 800 mila euro.