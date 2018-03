Il mondo del calcio nel mirino di “Striscia lo Striscione”

20 marzo 2018

Cristiano Militello colpisce ancora con la sua rubrica "Striscia lo Striscione" e anche questa volta a finire nel mirino dell’inviato di Striscia la Notizia è il mondo del calcio. Non solo cartelli trovati in strada o sulle vetrine, come l’avviso della trasmissione della partita Napoli-Geova (per la quale “è gradita la prenotazione” perché si sa, in Italia ci sono migliaia di Testimoni di Geova), ma anche le parole di giornalisti e personaggi delle più importanti squadre italiane, come il commentatore di Mediaset che scambia Mauro Icardi per “Super Mario” Balotelli e Gattuso che commenta post partita: “Mi brucia il…”. E, per finire, anche una carrellata di figuracce delle squadre straniere, con i gol 'più belli' dei vari campionati esteri.