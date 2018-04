Il Milan vuole un faccia a faccia con Gigio. Raiola: "No comment"

12 dicembre 2017

E il Milan che cosa dice? Domanda che si pone, ovvio. Risposta che arriva, sì, all'ora di pranzo e che funziona così: "Filtra serenità intorno al caso Donnarumma". Nessun rumore, e nemmeno una presa di posizione ufficiale da parte del club, oppure attraverso le parole dell'amministratore delegato Fassone. Poi una nota affidata all'Ansa con il lancio: "Atteso un confronto fra la dirigenza e Donnarumma".



Di più: I dirigenti del Milan -spiega la nota Ansa- hanno intenzione di affrontare il tema con il giocatore, in modo sereno ma fermo, cercando di capire se qualcosa non funziona, ma partendo dal presupposto che Donnarumma è inamovibile, gode della massima fiducia, ha un contratto che va rispettato, è parte dell'asse portante su cui Rino Gattuso sta costruendo il suo Milan, e non è sul mercato. Verranno prese in considerazione solo eventuali offerte clamorose.

A proposito della clausola non ci sono nemmeno commenti ufficiosi, né affidati a lanci di agenzia.



E sul fronte agenti di Donnarumma, Mino Raiola -interpellato da noi di SportMediaset- ha sillabato un "no comment", dopo aver preso nota di quanto scritto dall'Ansa a proposito del presente e del futuro del portiere rossonero, che è un elemento fondamentale del progetto rossonero. E anche di quella postilla di mercato "a meno di offerte clamorose". Più che il Real Madrid, diciamo il Paris St Germain, ma queste sono note a margine. Un no comment nel senso che è formalmente d'accordo con quanto scritto. Siamo, su un fronte e sull'altro, alle parole non dette. Del resto, le strategie, quando sono delicate, si delineano così. Senza strilli.