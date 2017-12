IL MILAN INCASSA LE CRITICHE: "ORA SILENZIO E TANTO LAVORO"

24 dicembre 2017

Arriva rassegnato il commento del Milan post-Atalanta, nell'ambito della rubrica “L'edicola rossonera”. La società ha risposto così: “Incassare le critiche, lavorare a testa bassa, stare uniti e fare quadrato. È quello che è giusto fare in momenti duri come questo. La prestazione di ieri non è stata così pessima come sanciscono sia il risultato che i giudizi”. Per i rossoneri ora c'è il derby di Coppa: “Né Milan né Inter hanno la testa serena, fino a mercoledì ci saranno giorni di allenamento ma non di ritiro a Milanello, per una squadra che ha bisogno in questo momento di tanta attenzione, tanto silenzio e tanto lavoro”.