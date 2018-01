IL MILAN: "GATTUSO NON E' PREOCCUPATO"

6 gennaio 2018

Il Milan commenta le analisi dei quotidiani odierni nella rubrica “L'edicola rossonera”, sottolineando come Gattuso stia guidando una squadra più serena dopo il pari di Firenze: “Il tecnico ha chiesto alla squadra la prova del nove del campo. Partite facili e scontate in questo campionato non ce ne sono per nessuno, Rino non è preoccupato e le parole di ieri sono molto chiare e senza possibilità di essere fraintese”.