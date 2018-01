IL MILAN: "CALHANOGLU TALENTO FINORA INESPRESSO"

6 gennaio 2018

Il Milan, nell'ambito della rubrica “L'edicola rossonera” dà la carica in vista della partita di oggi a Crotone, soffermandosi sul momento di Calhanoglu: “L'operazione di rilancio fisico e psicologico di uno dei nuovi acquisti di maggior talento indica la strada da percorrere anche ad altri compagni di squadra. Le grandissime potenzialità del talento turco non sono ancora state toccate con mano in questa stagione”.