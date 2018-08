IL MILAN AI TIFOSI: "CONSERVATE IL BIGLIETTO DELLA GARA COL GENOA"

16/08/2018

"Tutti i tifosi in possesso di un biglietto per la partita Milan-Genoa sono invitati a conservare il ticket fino a nuove comunicazioni". Lo scrive il Milan in una nota per i tifosi, in seguito al rinvio della partita di domenica sera contro il Genoa. "Indicazioni specifiche riguardo la biglietteria - si legge sul sito - saranno divulgate solo dopo che la Lega Serie A avrà comunicato la data del recupero della partita. Invitiamo pertanto a consultare regolarmente il nostro sito ufficiale, nella sezione "informazioni di vendita", per tutti gli aggiornamenti". Lo scorso anno, per il derby rinviato a causa delle morte di Astori, il Milan era finito al centro delle polemiche per aver rimborsato i biglietti con dei voucher.