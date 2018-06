IL FROSINONE PROVOCA NESTOROVSKI

17/06/2018

"NestorovskI ci senti? Il Frosinone va in serie A e tu vai a casa con la coda tra le gambe con tutta la compagnia del blasco. Sì, in A ci va il Frosinone. La squadra più amata solo dai tifosi giallazzurri, quelli veri, dal cuore grande così". Con queste parole l'ufficio stampa del Frosinone ha lanciato una provocazione ai danni dell'attaccante del Palermo dopo la tesissima finale dei playoff che ha riportato i Canarini in Serie A.