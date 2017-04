Il Foggia torna in Serie B dopo 19 anni

23 aprile 2017

Dopo 19 anni il Foggia torna in Serie B. Grazie ai gol di Maza e Mazzeo la squadra allenata da Stroppa ha pareggiato 2-2 sul campo dell'Unicusano Fondi, conquistando matematicamente la promozione nella serie cadetta con due giornate d'anticipo nel girone C di Lega Pro. Gioia in città: i tifosi hanno assistito ai match davanti ai maxischermi in centro.