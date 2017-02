Il ct argentino Bauza domani alla Pinetina incontra Icardi

2 febbraio 2017

Per Maurito Icardi si aprono le porte della (sua) Nazionale. Il ct Bauza, lunedì, aveva detto di non aver preclusioni verso l'interista e nemmeno verso Tevez, e per questo aveva radunato il gruppo-nazionali e chiesto un parere. Poi aveva preannunciato il suo arrivo in Italia per assistere a Juventus-Inter, domenica sera.



Bene. Ora si è saputo che Bauza sarà domani alla Pinetina per parlare con Icardi, per questo incontro che segna il disgelo fra il team-Albiceleste e il centravanti dell'Inter al quale, fino a oggi, le porte della Nazionale sono state chiuse per motivi, crediamo, indipendenti dal suo rendimento.