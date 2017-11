IL CROTONE SI GODE ROHDEN AI MONDIALI

14 novembre 2017

Il Crotone si gode il suo svedese ai Mondiali: “Si tratta di Marcus Rohden - si legge sul sito ufficiale della società calabrese - che con la sua Svezia ha eliminato agli spareggi playoff l’Italia ed ha guadagnato il pass per Russia 2018”. Inoltre il club ricorda che altri tre calciatori del Crotone sono stati impegnati ieri in amichevoli internazionali: “Arlind Ajeti ha giocato 24 minuti nel successo della sua Albania contro la Turchia per 3-2; Aleksandar Tonev è subentrato nel quarto d’ora finale della gara tra Arabia Saudita e Bulgaria, sul risultato di 0 a 0, e dopo il suo ingresso i bulgari hanno trovato la via della rete con Popov che ha regalato la vittoria ai suoi; 45 minuti per Aristoteles Romero sconfitto 1-0 con il suo Venezuela in Olanda contro l’Iran. Oggi Rolando Mandragora sfiderà con l’Under 21 la Russia”.