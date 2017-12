IL CHIEVO SFIDA IL GELO, RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI A VERONELLO

26 dicembre 2017

Nonostante le basse temperature a Veronello, con il termometro vicino agli zero gradi, il Chievo torna ad allenarsi in vista della sfida salvezza di sabato contro il Benevento al Bentegodi. Probabilmente si tratterà dell'ultimo match in maglia gialloblù di Roberto Inglese, promesso sposo del Napoli che ne detiene il cartellino. Per prepararsi alla sfida contro il fanalino di coda della serie A, e per tenere alta la concentrazione, Maran ha deciso di svolgere un lavoro di mobilizzazione, sia in palestra che in campo, poi possesso palla e infine partite a pressione sotto forma di torneo a tre squadre. Per domani è previsto solo un allenamento mattutino a porte chiuse.