IL CHIEVO RIPRENDE: ASSENTE SOLO DAINELLI

12 gennaio 2018

Il Chievo è tornato ad allenarsi dopo le vacanze concesse ai calciatori in vista della pausa campionato. Doppia seduta per i gialloblù, che in mattinata hanno svolto lavori di mobilità e corsa con variazioni di velocità; nel pomeriggio attivazione tecnica, possessi palla a tema, serie di partite su varie dimensioni di campo. L'unico assente è stato Dainelli perché influenzato, Gamberini e Meggiorini hanno svolto un allenamento differenziato. Castro e Inglese, invece, avanti con i rispettivi programmi di recupero personalizzati.