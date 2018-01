IL CAMPO DEL FERRARIS VERRA' RIZOLLATO

10 gennaio 2018

Lo stadio Luigi Ferraris verrà rizollato entro la ripresa del campionato del 21 gennaio. La decisione è stata presa quest'oggi al termine dell'incontro avvenuto a Palazzo Tursi tra i rappresentanti del Comune, proprietario dell'impianto, e i dirigenti di Genoa e Sampdoria che attraverso la Luigi Ferraris srl gestiscono in maniera paritetica l'impianto. Il costo, stimato in 150 mila euro, sarà sostenuto dai due club e permetterà alle due squadre di avere il manto erboso gia' per la ripresa del campionato che vedrà la Sampdoria ospitare la Fiorentina.