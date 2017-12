IL CAGLIARI TORNA AL LAVORO, ASSENTE JOAO PEDRO

26 dicembre 2017

Lasciata la pausa natalizia alle spalle per il Cagliari è tempo di tornare in campo. A Santo Stefano la squadra si è regolarmente allenata agli ordini di Lopez. Nel pomeriggio, ad Asseminello, i sardi sono stati impegnati inizialmente con un lavoro fisico in palestra; successivamente, in campo, lavoro sul possesso palla e sulla tattica. Lavoro personalizzato è stato svolto da Daniele Dessena, mentre non si è allenato Joao Pedro. I rossoblù torneranno ad allenarsi domani mattina in vista del delicato match di sabato alle 15, quando saranno impegnati a Bergamo contro l'Atalanta.