IL CAGLIARI RIPRENDE GLI ALLENAMENTI, ASSENTE CEPPITELLI

21/08/2018

Il Cagliari si è allenato sotto una pioggia battente, i rossoblù sono scesi in campo per svolgere la fase di attivazione con esercizi di mobilità fra gli ostacoli. A seguire esercitazione sulla fase difensiva a squadre contrapposte e partita a tema a metà campo. In chiusura lavoro di potenza aerobica a gruppi. Personalizzato per Rafael, out Luca Ceppitelli. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.