Il 5 luglio Maradona sarà "cittadino di Napoli"

27 giugno 2017

Diego Armando Maradona riceverà la cittadinanza del Comune di Napoli il 5 luglio alle 21,30 in piazza del Plebiscito. Lo rende noto all'Ansa Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli. La cerimonia sarà preceduta da uno spettacolo musicale in piazza. L'evento è stato deciso oggi dopo una riunione che si è tenuta in Comune con la partecipazione di Alessandro Siani, promotore della kermesse in piazza assieme al Comune di Napoli.

"Sarà una festa di popolo in cui Maradona sarà il centro". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alla festa che si terrà il 5 luglio in piazza del Plebiscito per conferire a Diego Armando Maradona la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento fortemente voluto dall'amministrazione comunale e che sarà consegnato "per quello che Maradona ha rappresentato e rappresenta per la nostra città". In piazza per festeggiare l'indimenticato numero 10 del Napoli ci saranno tanti artisti e musicisti. Dal sindaco l'invito a tutti i napoletani e ai tifosi di partecipare "con lo spirito di stare insieme, di condividere questa giornata per Maradona".