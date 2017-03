ICC 2017, il 24 luglio il derby Inter-Milan in Cina

14 marzo 2017

Con i primi caldi primaverili si inizia già a pensare al calcio d'estate. É stata presentata a Shanghai l'International Champions Cup 2017, la più importante manifestazione amichevole per club a cui partecipano anche Inter e Milan. Il 24 luglio sarà già derby in Cina. Teatro della stracittadina in terra d'Oriente sarà il Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, stadio del Jiangsu Suning, secondo club della proprietà nerazzurra.