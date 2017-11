Ibrahimovic esalta la Svezia, il ct smentisce l'ipotesi di un suo ritorno

14 novembre 2017

La Svezia si prende il pass Mondiale, dopo averlo mancato nel 2010 e nel 2014, e immediatamente si torna a parlare di Ibrahimovic. Zlatan esulta ed esalta i suoi connazionali, da più parti si parla o si invoca un suo ritorno. Voci, per ora. Voci che però dopo l'addio di un anno e mezzo fa - ultima partita contro il Belgio a Nizza agli Europei di Francia - solleticano la fantasia degli estimatori di Ibra ma che, evidentemente, non piaccio al ct svedese.



All'indomani del pari decisivo di San Siro, Jan Andersson ha infatti seccamente smentito tutto: "Ciò è veramente incredibile. Ibrahimovic ha lasciato la Svezia un anno e mezzo fa e siamo ancora qui a parlare di lui" ha dichiarato. "Credo sia piùgiusto parlare dei grandi giocatori che abbiamo in questa squadra. Sono un po' degli eroi. Quando lui (Ibrahimovic, ndr) era con noi giocavamo uno stile diverso di calcio. Ma da quando ha deciso di lasciare, ci siamo dovuti adattare e trovare un altro stile. Lui rimarrà sempre un grande campione". Punto e a capo. Dunque. Per ora almeno.