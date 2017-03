Iachini in esclusiva a 4-4-2: "Dybala sarà al livello di Messi"

15 marzo 2017

"La Juve è una squadra quasi perfetta: sono forti e possono giocarsi le loro chances anche in Europa". In esclusiva a 4-4-2 l'ex allenatore del Palermo Giuseppe I achin i spinge la Juve verso l'eurotrionfo, soffermandosi poi a parlare di un suo ex giocatore ai tempi dei rosanero, Paulo Dybala : "Quando allenavo a Palermo mi chiamarono Marotta e Paratici, gli dissi di prenderlo subito. Tra qualche anno potrà essere al livello di Messi".

Chi meglio di Giuseppe Iachini può spiegare chi è Paulo Dybala e dove può arrivare col suo infinito talento. Il tecnico di Ascoli Piceno è specializzato in promozioni dalla Serie B alla Serie A, ne ha ottenute addirittura quattro, l'ultima delle quali sulla panchina del Palermo. É proprio nei rosanero che Iachini ha lanciato l'argentino, oggi alla Juve. "É un grande giocatore ed un ragazzo serio: quando l'ho allenato io si è sempre impegnato per migliorarsi", ha dichiarato l'allenatore. "Quando chiamò la Juve per prenderlo, avevano dubbi sulla personalità del ragazzo, sul fatto che la maglia bianconera potesse pesare troppo. Io risposi che a vent'anni giocava come un veterano. Con qualche anno di esperienza in più potrà diventare un campione di altissimo livello".



Iachini ha poi detto la sua sulla Juventus e sulle sue possibilità di vincere la Champions League: "Contro il Porto la squadra bianconera ha controllato la gara: dopo il risultato dell'andata e il gol del vantaggio nel ritorno, hanno solo dovuto gestire. Allegri ha ragione a dire che bisogna fare di più, ma avranno il tempo per affinare certi meccanismi. Ci hanno abituato alla solidità e alla concentrazione con le quali affrontano i loro avversari e l’atteggiamento del secondo tempo di ieri è solo un caso, frutto dell’andamento nel doppio confronto".



Dopo l'esonero dalla panchina dell'Udinese, Iachini è ora in attesa di una chiamata: "Vedremo cosa succederà dopo giugno, per ora giro molto per i campi dei principali campionati europei: sono stata da Guardiola e andrò presto da Conte".