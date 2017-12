I TIFOSI A CECCHI GORI: "COMPRA LA FIORENTINA"

25 dicembre 2017

Vittorio Cecchi Gori era tornato a Firenze solo alcune settimane fa. In un bar del centro aveva avuto un'accoglienza sorprendente da parte dei tifosi viola. "Vittorio, ricomprala tu la Fiorentina", era stato l'invito dei tanti venuti a salutarlo. Aveva sorriso quando avevano intonato in coro: "Un presidente, abbiamo un presidente....". "Come sto? Lei come mi vede?', aveva risposto a chi gli chiedeva come si sentisse. "Bene". "Infatti, sto bene....", aveva affermato, mentre aspettava un po' di vecchi amici in piazza della Repubblica, la stessa dove fin da bambino veniva con i genitori, Mario e Valeria.