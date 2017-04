Higuain: "Sono venuto alla Juve per vincere la Champions"

4 aprile 2017

"Se può essere l'anno buono in Champions League per la Juve dopo la finale persa nel 2015? Spero di sì, è per questo che sono venuto". Parole di Gonzalo Higuain, attaccante dei bianconeri. "Lottiamo anche per il sesto scudetto consecutivo e la Coppa Italia, che rimangono grandi obiettivi", ha spiegato l'argentino in un'intervista concessa al sito della Uefa.



"Vincere sei scudetti di fila sarebbe un record, così come la terza Coppa Italia consecutiva. Naturalmente, la Champions League è un sogno che vogliamo trasformare in realtà, ma non possiamo trascurare le altre due". Avversario dei bianconeri il Barcellona reduce dall'incredibile 'remuntada' contro il Psg. "Il calcio cambia da un momento all'altro e una squadra che tutti davano per spacciata è arrivata ai quarti. Saranno pieni di fiducia", ha proseguito il 'Pipita'.

"Il Barcellona ha avuto una serata no a Parigi, ma non credo che ne avrà un'altra. Giocheremo la gara di andata in casa, perciò dovremo cercare di sfruttare il fattore campo per poi avere una possibilità a Barcellona". "Non possiamo permetterci di togliere il piede dall'acceleratore, neanche per una frazione di secondo", ha aggiunto.