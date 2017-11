Hamsik: "Il pari col Chievo? In campionato non perdiamo da 24 partite"

7 novembre 2017

"Sicuramente non sono soddisfatto del risultato contro il Chievo, ma abbiamo fatto di tutto per vincere. Loro hanno giocato solo per il pareggio, ma queste partite possono capitare durante la stagione. L'importante è che siamo ancora primi e che veniamo da una serie di 24 partite senza sconfitte: la squadra è imbattuta, merito di un grande inizio di campionato, dobbiamo continuare cosi. Inciampare qua e là può capitare".



Così il capitano azzurro Marek Hamsik parlando ai microfoni dei media slovacchi, a pochi giorni dal match amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina. "Il Manchester City? E' una delle migliori in Europa, contro la quale è difficile ottenere punti, anche se penso che in casa nostra il risultato poteva essere diverso. Abbiamo giocato un buon calcio, ma purtroppo quella partita ci è costata un sacco di forze fisiche e mentali, e tutto questo si è visto nella gara contro il Chievo in campionato".