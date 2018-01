HAMSIK: "ANCORA PRIMI, MA LA STAGIONE E' LUNGA"

22 gennaio 2018

"Siamo tornati dalla sosta e abbiamo ripreso con una vittoria. È fondamentale essere ancora primi, ma la stagione è ancora lunga. Ora testa a Bologna". È carico Marek Hamsik in vista dei prossimi impegni del Napoli ed entusiasta di come i partenopei abbiano ripreso il cammino in Serie A. "Ho avuto la febbre e mi sono unito al gruppo solo sabato - ha spiegato -. È stato fondamentale vincere sull'Atalanta". "Abbiamo battuto un avversario tosto che ci ha eliminato dalla Coppa Italia - ha concluso -. Siamo soddisfatti. Adesso sguardo proiettato alla gara contro il Bologna".