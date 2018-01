GUASTI TECNICI, IN FRANCIA SOSPESO L'USO DELLA GOAL LINE TECHNOLOGY

12 gennaio 2018

La Lega calcio francese (Lfp) ha deciso di sospendere l'uso della goal-line technology. L'annuncio arriva direttamente dall'organismo calcistico transalpino e la scelta e' frutto dei due clamorosi errori verificatisi nel corso dei match di Coppa di Lega. Lo strumento sviluppato e gestito dalla societa' 'Goal Control' ha subito dei guasti tecnici: da li' la scelta della Lfp. "Quando c'è un problema, deve essere affrontato", ha detto Didier Quillot, il direttore generale della Lega. "Si sono verificati due gravi malfunzionamenti", ha sottolineato il dg della Lega, Didier Quillot.



"In Amiens-Psg la goal-line technology non ha trasmesso alcun segnale all'arbitro ed e' stato il Var a far convalidare il gol, mentre in Angers-Montpellier la tecnologia di porta ha fatto vibrare erroneamente l'orologio del direttore di gara", ha aggiunto il dirigente. "Sono - ha attaccato - due anomalie inaccettabili, prova che la versione attuale non è affidabile dal punto di vista tecnologico". L'uso della goal-line technology è stato sospeso in tutte le competizioni di pertinenza della Lega. La commissione si riunirà la prossima settimana per decidere come procedere. "Qualora non dovessero essere risolti i problemi, provvederemo a rescindere il contratto con la 'Goal Control' e a rivolgerci ad altri fornitori", si legge nella nota della Lega.