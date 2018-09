GRIEZMANN: "PREMIO FIFA? PREFERISCO IL PALLONE D'ORO"

14/09/2018

Intervistato da Movistar+ Antoine Griezmann torna sull'esclusione dal podio del "Fifa The Best", lanciando una provocazione: "L'assenza dal podio di questo premio mi stimola a continuare a lavorare. Però mi infastidisce che il premio della FIFA non abbia un francese fra i finalisti. Io comunque preferisco il Pallone d'Oro, è più prestigioso. Ha più storia, pensate ai grandi giocatori che lo hanno vinto".