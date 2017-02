Gravina attacca Tavecchio. "E' come Cetto La Qualunque"

21 febbraio 2017

Entra nel vivo la campagna elettorale per la poltrona della Federcalcio. E l'attacco del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina a Carlo Tavecchio è durissimo. Gravina appoggia l'altro candidato in corsa per la Figc, Andrea Abodi e su twitter in riferimento a Tavecchio scrive: "Oplà una Lega Pro a 40 squadre e 30 milioni alla Lega B. Complimenti! Iniziata la campagna alla #cettolaqualunque". Il giorno della verità sarà il 6 marzo quando Abodi e Tavecchio andranno alla conta.