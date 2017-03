Gravi minacce all'arbitro Massa dopo il rigore di Juve-Milan

21 marzo 2017

La Digos di Imperia sta indagando per minacce gravi all'arbitro internazionale Davide Massa che, secondo quanto riportato dalle cronache locali di Stampa e Secolo XIX, ha ricevuto una telefonata intimidatoria e una lettera minatoria subito dopo Juve-Milan del 10 marzo scorso vinta dai bianconeri per un rigore concesso al 94'.



Secondo quanto appreso da fonti investigative è stato Massa a denunciare la telefonata anonima arrivata sulla sua utenza privata a Imperia. Una telefonata dai contenuti, affermano le fonti, "piuttosto forti". Alla telefonata è poi seguita la lettera anonima, altrettanto 'pesante' nei toni che è stata sequestrata dalla Polizia e inviata alla scientifica per i rilievi del caso.

Al lavoro anche la Polizia postale per le ingiurie arrivate all'arbitro sui social. Non è escluso che vengano prese misure di tutela nei confronti di Massa e dei suoi familiari: la decisione spetterà al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si terrà nei prossimi giorni. La procura procede per minacce aggravate.