Gran Galà del calcio: la Juve fa incetta di premi

27 novembre 2017

Sette giocatori della Juventus 2016-2017, tre del Napoli e uno della Roma . Sono così suddivisi i posti della top 11 , scelta da una giuria di allenatori, giocatori, ex ct della Nazionale, arbitri e giornalisti, al Gran Galà del calcio, organizzato dall'Assocalciatori, a Milano. Una squadra che si schiererebbe con il 4-3-3: Buffon; Bonucci (ora al Milan), Alex Sandro, Dani Alves (passato al Psg), Koulibaly; Hamsik, Nainggolan, Pjanic ; Dybala, Higuain e Mertens . Squadra più votata la Juve. Miglior allenatore il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri (assente all'evento). Il calciatore che ha ricevuto più preferenze in assoluto è stato il portierone bianconero e della Nazionale, Gigi Buffon . L'arbitro più votato è stato Nicola Rizzoli , selezionatore dei fischietti della Serie A.

BUFFON: "IN NAZIONALE ANCHE A 60 ANNI"

Gigi Buffon, intanto, coglie l'occasione per riaprire alla Nazionale qualche giorno dopo l'eliminazione dal Mondiale arrivata contro la Svezia. "Mi sono preso un periodo di pausa – dice il portiere della Juve che aveva detto di lasciare al termine del match con gli scandinavi –. Ho una certa età. Sono sempre stato un soldato arruolato per Nazionale e Juve, quindi non posso disertare. Anche a 60 anni, se ci fosse una morìa di portieri, risponderò presente perché concepisco così l'idea di nazione". Buffon parla anche di Ventura, ex c.t. dell'Italia. " Il mister ha fatto il suo lavoro, ha fatto al meglio le sue mansioni, purtroppo noi non siamo riusciti a fare quel gol che ci avrebbe permesso di sognare e sperare. Italia-Svezia è stata la più grande delusione della mia vita".