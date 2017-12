GLOBE SOCCER: "CR7 MIGLIOR GIOCATORE DEL 2017"

28 dicembre 2017

Dopo il Pallone d'Oro, CR7 incassa un altro successo. Ronaldo ha vinto infatti il premio di miglior giocatore del 2017 del Globe Soccer Award. "Non preoccupatevi, ho tantissimo spazio per mettere in casa i 25 trofei che ho vinto - ha spiegato il portoghese -. Questo per me è un momento speciale, sono felice di ricevere questo premio e voglio ringraziare i miei compagni e il mio allenatore. È stato un anno straordinario per noi".