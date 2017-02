Gli Emigratis da Conte, lui: "Agghiacciante"

14 febbraio 2017

Pio e Amedeo sono pronti a tornare con "Emigratis 2". I due inviati sono volati a Londra per "scroccare" di tutto al tecnico del Chelsea Antonio Conte. L'ex Juve ha replicato con un videomessaggio: "È agghiacciante". Prossimamente sarà in onda su Italia 1.



“Emigratis” racconta, in modo irriverente e scanzonato, un giro del mondo sui generis legato da un unico denominatore comune: lo "scrocco" ovvero un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Saranno davvero tante le “missioni” dell’impertinente duo che si prefiggerà ogni volta di raggiungere traguardi e obiettivi assurdi mettendo tutto sul conto dei vip italiani lontani dal nostro paese, vittime inconsapevoli delle loro incursioni.