GIUDICE SPORTIVO SERIE A, LE ALTRE SANZIONI

18/09/2018

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea ha squalificato per tre giornate Erick Pulgar del Bologna "per avere, al 52' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba". Una giornata di squalifica è stata inflitta, con la prova tv, a Gian Piero Gasperini per una bestemmia al 9' del secondo tempo. L'allenatore dell'Atalanta, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria veniva "inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio". Inoltre,10mila euro di ammenda ciascuna a Fiorentina e Juventus per avere i suoi sostenitori, "intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria della squadra avversaria". Diecimila euro di ammenda sono stati inflitti al Napoli "per avere suoi sostenitori, al 43' del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno". Cinquemila euro di ammenda sono stati inflitti alla Sampdoria a titolo di responsabilità oggettiva "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti"; 3000 euro di ammenda alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 10 del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco". Alla Roma e' stata poi inflitta una ammenda di 2000 euro "per responsabilita' oggettiva in relazione al comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra. Multa di mille euro ciascuno per i giocatori della Roma, Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi "per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A".