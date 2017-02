Giudice Sportivo: Miranda salta la Roma, multa per Suso

21 febbraio 2017

Sono nove gli squalificati in Serie A in vista della 26esima giornata. I provvedimenti del Giudice Sportivo colpiscono Miranda che salterà dunque la sfida di domenica sera contro la Roma. Da segnalare lo stop di Lucas Biglia, Emil Hallfredsson e Rodrigo De Paul assenti in Lazio-Udinese. A questi si aggiungono Vecino, Tachtsidis,Torreira, Ferrari e Goldaniga. Ammenda per Suso a causa della simulazione durante Milan-Fiorentina.