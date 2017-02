Giudice sportivo: Icardi e Perisic, due turni di stop

6 febbraio 2017

Il doppio stop è arrivato. Due turni a Perisic , espulso nel finale di Juventus-Inter. E due turni anche al capitano Icardi, per le proteste a fine gara e per aver scagliato il pallone verso l'arbitro Rizzoli. Senza, per fortuna di Icardi, colpirlo. E' la sentenza del Giudice sportivo dopo Juve-Inter. I due interisti salteranno le partite contro Empoli e Bologna. Rientrano per Inter-Roma. L'Inter ha già preannunciato reclamo.

Nello specifico, la sanzione a carico di Perisic, espulso al 49' della partita, è così motivata: "per ripetute espressioni gravemente irriguardose nei confronti del'arbitro". Per Icardi, queste le motivazioni: "Per avere al termine della gara rivolto ad un arbitro addizionale espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per aver calciato il pallone in direzione del direttore di gara senza colpirlo".



L'Inter ha preannuciato reclamo per entrambi i giocatori: "In seguito alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati Mauro Icardi e Ivan Perisic - si legge nel comunicato del club - F.C. Internazionale comunica che inoltrerà agli organi competenti preannuncio di reclamo, al fine di richiedere gli atti di gara". Probabile uno spiraglio per Icardi.



Se poi il ricorso non dovesse essere accolto, Pioli dovrà fare a meno di Perisic e del capitano per Inter-Empoli e Bologna-Inter. I due rientreranno in occasione di Inter-Roma del 26 febbraio.