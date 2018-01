Giudice Serie A: Cori razzisti a Koulibaly. Curva Atalanta chiusa, pena sospesa

23 gennaio 2018

I cori razzisti nei confronti di Koulibaly costano all'Atalanta la chiusura della Curva Nord, per un turno. Sanzione però sospesa, e che sarà inflitta se nell'arco di un anno episodi simili dovessero ripetersi. E' quanto ha deciso il Giudice sportivo che ha squalificato per un turno 3 giocatori: Barella e Pavoletti (Cagliari), Rodriguez (Milan).



In particolare, riferendosi a Atalanta-Napoli, il Giudice scrive: al 20' del secondo tempo, circa 4000 occupanti la Curva Nord, e circa 300 al termine della gara, si sono resi responsabili di cori di discriminazione razziale nei confronti di Koulibaly, uditi da tutti e tre i collaboratori della Procura. Pertanto sanziona l'Atalanta l'obbligo di disputare una gara con il settore "Curva Nord Pisani" privo di spettatori, disponendo che tale sanzione sia sospesa per un anno, sospensione revocata e aggiunta a una nuova eventuale se si ripeterà un caso analogo.

Giocatori: Barella e Rodriguez fermati perché espulsi nel corso di Cagliari-Milan. Pavoletti stop per soma di ammonizioni.