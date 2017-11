GIOCATORI NAPOLI-CRIMINALITA' ORGANIZZATA: INDAGINE ARCHIVIATA

7 novembre 2017

La Procura Federale della Figc ha disposto l'archiviazione del procedimento riguardante giocatori del Napoli, "al termine di accertamenti relativi a quanto riportato da articoli di stampa su presunti rapporti tra calciatori della Ssc Napoli ed appartenenti alla criminalita' organizzata". L'archiviazione, con una lettera firmata dal procuratore federale Giuseppe Pecoraro e dal suo aggiunto Gianfranco Melagrani, e' stata comunicata alla Ssc Napoli, oltre che al presidente, al direttore generale ed al segretario della Figc: l'iscrizione era avvenuta nel registro dei procedimenti della Procura federale il 26 giugno scorso. Stamattina a Roma era stato ascoltato come testimone il presidente, Aurelio De Laurentiis. "Le indagini relative al procedimento in oggetto - si evidenzia nella comunicazione - si sono concluse e, allo stato, non sono emesse fattispecie di rilievo disciplinare". "Con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura generale dello Sport e' stata disposta l'archiviazione del procedimento stesso".