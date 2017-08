Giocatore dell'anno Uefa: Buffon sfida Cristiano Ronaldo e Messi

15 agosto 2017

Gigi Buffon sfiderà Messi e Cristiano Ronaldo per il titolo di giocatore dell'anno Uefa per il 2016/17. Sono loro i tre finalisti per il riconoscimento che verrà assegnato in una cerimonia in programma il 24 agosto a Monaco. Il portiere della Juve dovrà vedersela dunque con l'asso portoghese, trionfatore con il Real Madrid nella finale di Champions proprio contro i bianconeri, a cui ha segnato una doppietta, e con la stella del Barcellona.