Gettò uno scooter a San Siro: licenziato da un ospedale di Lugano

18 aprile 2017

Il 6 maggio 2001 è una data che a San Siro in pochi dimenticano, ma non per chissà quale celebrazione. E' il famoso giorno del lancio dello scooter dal secondo anello verde negli ultimi minuti di un Inter-Atalanta. Quasi sedici anni dopo uno dei protagonisti è tornato a far parlare, male, di sé. Impiegato all'Ospedale Civico di Lugano, l'uomo è stato licenziato e allontanato dall'ente per un'aggressione fisica ai danni di un suo superiore.