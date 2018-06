GERMANIA, NEUER: "STO BENE E NON HO PAURA"

12/06/2018

Manuel Neuer c'è. Il portiere della Germania non vede l'ora di iniziare il Mondiale, ha voglia di tornare protagonista dopo essere stato fuori a lungo per un infortunio al piede: "Sto bene e non ho mai perso la fiducia. Sono convinto di riuscire a reggere tutta l’intensità di un torneo come il Mondiale. Ho fiducia, sono super motivato, il portiere non deve dare alla squadra un senso di paura", ha detto a La Gazzetta dello Sport.