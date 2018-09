GERMANIA, LOEW: "CONTRO LA FRANCIA RIACCENDIAMO IL FUOCO"

05/09/2018

Alla vigilia dell'esordio in Nations League contro la Francia il ct della Germania Joachim Loew carica i suoi: "I giocatori vogliono fare meglio di quanto abbiamo fatto al Mondiale. Ma non siamo ingenui, sappiamo che non possiamo cancellare tutto anche con due buone partite e sono sicuro che domani i giocatori daranno il massimo per fare una bella partita. La qualità che abbiamo avuto negli ultimi anni sono sicuro che ce l'abbiamo ancora, ma ora si tratta di metterla in campo, sta a noi riaccendere il fuoco".