GERMANIA: CONVOCATI, TORNA SANE' E FUORI KHEDIRA

29/08/2018

Il ct della Germania Joachim Loew ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di Nations League contro la Francia e l'amichevole con il Perù. Manca Sami Khedira, prima grande 'vittima' del rimpasto avviato dal tecnico dopo il flop al Mondiale di Russia. Fuori anche l'altro juventino Emre Can e il portiere del Psg Trapp, spazio a tre giovani: Thilo Kehrer (Psg), Kai Havertz (Leverkusen) e Nico Schulz (Hoffenheim). Rientra Leroy Sane' (Manchester City), la cui esclusione dalla rosa per Russia 2018 aveva fatto discutere. Portieri: Manuel Neuer, Marc-Andre' ter Stegen. Difensori: Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Nico Schulz, Niklas Sule, Jonathan Tah. Centrocampisti: Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Toni Kroos. Attaccanti: Thomas Muller, Nils Petersen, Marco Reuas, Leroy Sane, Timo Werner.