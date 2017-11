GERMANIA: BOATENG SALTA L'INGHILTERRA

8 novembre 2017

Il difensore centrale della Germania, Jerome Boateng, non giocherà l'amichevole di venerdì contro l'Inghilterra. La Federazione tedesca ha confermato che il giocatore è alle prese con problemi muscolari non specificati, dunque la decisione è stata presa in via precauzionale in accordo con il ct Joachim Loew.