GERMANIA, ALLARME RIENTARTO PER OZIL

7 giugno 2018

Sospiro di sollievo per la Germania e Mesut Ozil: il centrocampista dell'Arsenal, infortunatosi al ginocchio durante l'amichevole contro l'Austria, salterà il prossimo test con l'Arabia Saudita ma non è a rischio per il Mondiale. "Non è niente di grave, semplicemente non vogliamo correre rischi. Suppongo sarà a disposizione per la Coppa del Mondo" ha detto il capo delegazione Oliver Bierhoff.