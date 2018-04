George Weah vicino alla poltrona di presidente della Liberia

12 ottobre 2017

George Weah a un passo dal diventare nuovo presidente della Liberia. Sarebbe un evento epocale, la grande gioia del 51enne ex calciatore del Milan, Pallone d'oro (1995) e che dal 2005 si è votato alla politica per dare un contributo autentico al suo Paese. Le elezioni non lo davano per favorito, bensì come outsider, pur avendo dalla sua parte il voto giovanile. Si era già candidato nel 2005, ed era stato sconfitto, nel 2006 ci aveva provato come vicepresidente, e non venne eletto. Dal 2014 è senatore. Ora è in piena corsa per diventare il 25.o presidente della Liberia.

Da segnalare i messaggi di congratulazioni di alcuni suoi compagni, fra i quali Maldini e Desailly. Ma sull'esito finale del voto non ci sono ancora riscontri ufficiali.