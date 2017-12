George Weah a un passo dal trionfo per la presidenza della Liberia

27 dicembre 2017

George Weah è a un passo dal trionfo per diventare il nuovo presidente della Liberia. Il 51enne ex leggenda del Milan sta vincendo il lungo ballottaggio elettorale: 12 delle 15 contee del Paese africano avrebbero scelto lui, preferito al suo avversario Joseph Boakai. Alle urne si sono recati circa 2,2 milioni di elettori. La commissione elettorale invita le parti a non diffondere notizie che non siano ufficiali (lo spoglio è ancora in corso), né a lasciarsi andare a giudizi definitivi. Weah comunque viene indicato in vantaggio nella maggior parte delle contee. E se questo sarà l'esito, succederà a Ellen Johnson Sirleaf, premio Nobel per la pace, in carica dal 2005.



Così si avvicina il sogno di Weah, che il 12 ottobre scorso era stato il primo degli eletti nella tornata elettorale che doveva scegliere i due candidati alla presidenza della Liberia. Quel giorno, un po' presi dalla notizia e dalla gioia, alcuni ex compagni di Weah al Milan, in primis Maldini e Dasailly, si erano prodigati in complimenti e messaggi per la vittoria, salutandolo come il "nuovo presidente" e generando un equivoco mediatico, che poi era stato chiarito: quelli non erano i dati definitivi, era soltanto il primo round elettorale, cui sarebbe seguito il ballottaggio.

Ci sono voluti 76 giorni per mettere a punto la complessa macchina elettorale per arrivare alla scelta definitiva. Weah dal 2014 è senatore e alla corsa per la presidenza si era già cimentato nel 2005.