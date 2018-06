GENOA, TRIANGOLARE IL 21 LUGLIO IN GERMANIA

18/06/2018

Il Genoa parteciperà il prossimo 21 luglio alla Interwetten Summer Cup 2018, sabato 21 luglio alla Mdcc Arena di Magdeburgo, in Germania. Il club rossoblù sarà impegnato in un triangolare amichevole con i padroni di casa del Magdeburg e i gallesi dello Swansea. In base agli accordi verranno disputati tre match di sessanta minuti.