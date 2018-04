GENOA: TAARABT INFLUENZATO, AFFATICAMENTO PER BERTOLACCI

11 aprile 2018

Continua la preparazione del Genoa in vista della sfida casalinga contro il Crotone in programma sabato. Con Perin a difesa di una porta e Lamanna nell’altra, la parte centrale dell’allenamento è stata focalizzata su una partitella in famiglia a campo dimezzato. Scivolate, incitamenti, esultanze, richiami. Lo spirito di gruppo è più vivo che mai. Rispetto ai riscontri degli ultimi giorni ha marcato visita Taarabt, alle prese con una sindrome influenzale. Spolli ha effettuato buona parte dell’allenamento con i compagni, prima di staccarsi a titolo precauzionale. Bertolacci è uscito anzitempo per un affaticamento. Giovedì altra sessione a porte chiuse.