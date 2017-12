GENOA: SPOLLI A PARTE, TERAPIE PER BERTOLACCI E MIGLIORE

27 dicembre 2017

Continua la preparazione del Genoa verso l’impegno di sabato in casa del Torino. Giornata piena nel calendario della squadra rossoblù: di buon mattino i giocatori hanno svolto un programma di lavoro a gruppi differenziati. Quattordici i giocatori concentrati nel primo raggruppamento. Sedici nel secondo per darsi poi il cambio nelle consegne, esercitate tutte in palestra per potenziamento e rapidità. Fine mattina con riunione in sala video e pranzo. Sessione atletica e idroterapia per Spolli. Iter terapico per Bertolacci e Migliore.