GENOA: ROSSI UNICA ASSENZA CERTA CONTRO L'UDINESE

25 gennaio 2018

Prosegue il richiamo di preparazione da parte del Genoa, che domenica sarà impegnato tra le mura amiche nella sfida contro l'Udinese. Una dura fase atletica ha contraddistinto la prima parte degli allenamenti di oggi, poi è stato il turno del tecnico Ballardini e del suo vice Regno nel guidare la fase tecnica delle esercitazioni. Per domenica non si contano defezioni sicure, eccezion fatta per Rossi che ha iniziato l'iter riabilitativo.