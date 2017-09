Genoa, Preziosi: "Smentisco di non voler più vendere il club"

14 settembre 2017

La trattativa per la cessione del Genoa va avanti. A confermarlo è proprio la società rossoblù con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, che smentisce le voci su un presunto dietrofront nella trattativa tra il presidente Enrico Preziosi e la Sri Group di Giulio Gallazzi . L'offerta da 110 milioni di euro recapitata nelle scorse settimane è ancora valida e la distanza dalle richieste del patron è inferiore ai 20 milioni, come invece riportava il quotidiano genovese.

"Il Presidente Enrico Preziosi smentisce categoricamente di aver comunicato la sua intenzione di 'non vendere più la Società, come erroneamente è stato riportato oggi sull’edizione locale on line di un organo di stampa, a firma del solito giornalista che continua a fare disinformazione dimostrando poca credibilità. Invita inoltre, se mai ce ne fosse bisogno, a non seguire assolutamente le presunte notizie di questo signore", è quanto si legge nella dura nota del Grifone.



La smentita ufficiale riguarda anche un presunto veto posto da Preziosi a Gallazzi e soci sulla cessione e sulla permanenza di alcuni giocatori della rosa per la prossima stagione.Secondo l'articolo "incriminato", infatti, l'attuale patron aveva aggiunto nella lettera di risposta all'offerta alcune richieste rispetto a quanto già previsto dal gruppo di imprenditori che negli ultimi quattro anni ha gestito circa un miliardo di euro in fondi. La cessione del Genoa continua, quindi, a essere una possibilità concreta.